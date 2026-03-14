3月9日～13日に、通期業績を上方修正した銘柄から、経常利益の上方修正率の高い順に記した。なお、黒字転換や赤字縮小は除いた。 コード 銘柄市場決算期 修正前 修正後修正率更新日 ヤマイチ東Ｓ 26/ 3298 1250 319.5 3/13 ３ＤＭ東Ｇ 26/ 4346 1410 307.5 3/12 山王東Ｓ 26/ 7490 1450 195.9 3/13