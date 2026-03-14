高速道での法定速度違反で運転免許の停止処分を受けたことを発表した熊本県八代市の小野泰輔市長。記者会見を開き、「あおり運転をされて冷静になれなかった」と説明しました。去年12月18日、九州自動車道で法定速度100キロの区間を152キロで走行したとして、スピード違反で検挙された小野市長。熊本市内から自家用車で登庁する際、後ろの車にあおられたのが原因と釈明しました。八代市・小野泰輔市長「追い越し車線を走行して追い