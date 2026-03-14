◇大相撲春場所7日目（2026年3月14日エディオンアリーナ大阪）脊髄損傷の大ケガから復帰し関取復帰を目指す東幕下4枚目の炎鵬（31＝伊勢ケ浜部屋）が同筆頭の日向丸（21＝木瀬部屋）を押し出しで破った。中に入って攻め込み、最後は力強く押し出した。「気持ちだけで取った。自分が今日できることを出し切ろうと。それしかなかった」と振り返った。3番相撲では大花竜（24＝立浪部屋）に押し出され、今場所初黒星を喫して