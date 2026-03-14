◇ワールドベースボールクラシック(日本時間15日、ローンデポ・パーク)野球日本代表「侍ジャパン」は日本時間15日の準々決勝でベネズエラと対戦。侍ジャパンは山本由伸投手、ベネズエラはレッドソックスのレンジャー・スアレス投手が先発します。ドジャースの山本投手は昨季、レギュラーシーズンでは12勝をマーク。さらにワールドシリーズでは魂の連投など、3勝をあげてチームを優勝に導き、日本人投手初となるMVPに輝きました。今