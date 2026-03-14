俳優の仲里依紗（36）が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に9歳年下の妹・れいちゃんとともに登場。『TGC 2012 A/W』以来、約14年ぶりの出演で、自身のアパレルブランド・RE.（アールイードット）のステージで、ブランドディレクターとしてランウェイを歩いた。仲が家族で運営する「RE.」は昨年5周年を迎えたばかりで、今回がブランド初の