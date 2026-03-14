3月18日、東京・Zepp新宿で結成21周年記念ワンマンライブを開催するSadie。その節目を前に、スポニチアネックスの単独インタビューに応じたベーシスト・亜季は、バンドマンを志した原点や立ちはだかった“壁”、そしてそれとの向き合い方を丁寧に語った。中でも印象に残ったのは、“言葉”について尋ねた瞬間に訪れた長い沈黙だ。簡単な答えを置かない姿勢が、その間合いににじんでいた。（ヴィジュアル系特集取材班）原点は、