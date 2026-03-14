アメリカとイスラエルによるイラン攻撃から2週間。戦争は一般の人たちの生活に影響を及ぼしています。イスラエルのテレビ局では軍による「検閲」も行われていました。【写真を見る】報道フロアには常に軍人が…イラン攻撃から2週間戦時下のテレビ局で記者たちが直面する「軍の検閲」と「報道の自由」との葛藤【報道特集】「アメリカとイスラエルは容赦なく人々を殺している」イランの首都テヘランでは7日、複数の石油貯蔵施設が