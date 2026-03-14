サッカー元なでしこジャパンでタレントの丸山桂里奈（42）が、14日放送の「有吉くんの正直さんぽ」（土曜隔週正午）に出演し、異様な食生活について明かした。有吉弘行らとともに東京・神楽坂でのお散歩ロケに参加。途中で立ち寄ったのは、箸の専門店だった。丸山は「うちは本当に箸がない家で。5人家族なんですけど、3本で回してるんです」と明かし、驚かせた。「なくなっちゃうんですよ。箸を買っていってもないし。3本し