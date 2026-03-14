お笑いコンビ「さらば青春の光」が14日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。森田哲矢（44）が、スポンサーと契約する際の“スキャンダル対策”について明かした。一般の観覧客がゲストに質問をするコーナーで、「将来の不安」について、東ブクロ（40）に質問。過去に不倫が報じられるなどスキャンダルのあった東ブクロは、「不安ですよ、そりゃ、もう。自分でも何しよるか分からないですか