3月13日、『第49回日本アカデミー賞』の授賞式が東京・グランドプリンスホテル新高輪で行われ、その模様は日本テレビ系で放送された。そのなかで、新人俳優賞を受賞した女優・白山乃愛が注目を集めている。「白山さんは2025年公開の映画『秒速5センチメートル』に出演し、高畑充希さんが演じる明里の幼少期を演じました。授賞式では白いレースのロングワンピース姿で登場。髪はダウンスタイルで、13歳らしいナチュラルなメイクも