《メーテル、あなたの訃報を聞いた時、涙が溢れて止まりませんでした。》3月13日、松本零士氏によるSF漫画の不朽の名作『銀河鉄道999』のアニメ版で、ヒロイン「メーテル」の声をつとめた池田昌子さんが、脳出血のため死去したことが、所属する東京俳優生活協同組合（俳協）の公式サイトで伝えられた。87歳だった。訃報を受けて同日、Xには「メーテル」がトレンド入り。冒頭の言葉は、同作で主人公・星野鉄郎の声をつとめ、池