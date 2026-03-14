「私、初対面の人にいきなり耳を噛まれたことがあります……」「ミスマガジン2022」の麻倉瑞季から、驚きの発言が飛び出した。「主人公の名探偵が、恥じらわないと推理力が上がらないという設定のショートドラマに出演した時のことです。耳をかじられるシーンがあったのですが、実際に、飲み会で初めて会った女子に酔った勢いで耳をかじられ流血した経験を思い出してしまいまして。その時の恥じらいがよみがえり、渾身の演技がで