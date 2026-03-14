「今回の作品は、準備期間がすごく長かったんです。というのも、ギターを弾きながら歌うシーンがあるので、1年半くらいギターの練習とボイストレーニングをして撮影に臨みました。でも、大変さは全然感じなくて。音楽もカラオケも大好きですし、ギターはまったくの未経験でしたけどずっと興味があったので、いいきっかけをいただいたと思って、すごく楽しみながらレッスンを受けていました」ヒロイン・遠坂綾音を演じる映画『君