ワールド・ベースボール・クラシックワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）から決勝トーナメントに突入した。東京ドームで行われた1次ラウンド・プールCには、元MLB選手も来日。日本での体験を絶賛した。感激したのは、現役時代にロイヤルズなどでプレーし、2009年のWBCでは米国代表にも選出されたジェレミー・ガスリー氏。野球ユニホームを着た子供たちとの記念写真や、メジャー通算1939安打、オ