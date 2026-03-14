WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は13日（日本時間14日）、米マイアミで行われた決勝トーナメント準々決勝でドミニカ共和国（D組1位）が韓国（C組2位）に10-0で7回コールド勝ち。4強入りした。現地では、日本国内で独占配信する「Netflix」のナビゲーターが思わぬ事態に悲鳴を上げていた。試合が行われたローンデポ・パーク。コンコースには熱気があふれている。青と赤のドミニカ共和国の国旗を振り、太鼓やラッ