【モデルプレス＝2026/03/14】女優の前田敦子が3月13日、自身のInstagramを更新。東京ディズニーランドを訪れた際の親子ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】34歳元AKBセンター「楽しさ伝わる」息子とのディズニーショット◆前田敦子、息子とディズニー満喫前田は「ずっと楽しみにしていた場所」とハートの絵文字などと共に息子とディズニーリゾートを訪れた写真を複数枚投稿。ミッキーとのグリーティングの様子やダッフ