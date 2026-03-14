【モデルプレス＝2026/03/14】お笑いタレントの横澤夏子が3月13日、自身のInstagramを更新。マネージャーとの仲良しショットを公開し、反響を呼んでいる。【写真】35歳芸人「可愛いの渋滞」美人マネとの平成プリ◆横澤夏子、マネージャーとの仲良しプリ公開横澤は「マネージャーの里村さんと平成プリ撮ったのよー！」とつづり、マネージャーとの2ショットを複数枚投稿。「ペンとかスタンプとかまじ青春〜！プリ帳に貼るーっと！プ