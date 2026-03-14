【モデルプレス＝2026/03/14】オーディション「応援-HIGH 〜夢のスタートライン〜」を経て2025年に結成された、新世代J-POPボーイズグループ・aoenの颯太が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】新世代J-POPボーイズグループメンバー、色気放出◆aoen颯太、色気放出「TGC」初出演となった颯太。スラリとしたスタイルによく似合う