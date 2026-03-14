【モデルプレス＝2026/03/14】俳優の本田響矢、山下幸輝、インフルエンサーのMINAMIが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】本田響矢、金髪×メガネで雰囲気ガラリ◆本田響矢、甲府ジュエリー纏い華やかランウェイ「宝石のまち甲府 SPECIAL STAGE」では、日本が誇る「宝石のまち甲府」のジュエリーが光るスタイリングで各モデルが