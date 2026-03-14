Reolが、Blu-ray / DVD『Reol Oneman Live ‘美辞学’ in YOKOHAMA ARENA』を6月3日に発売することを、本日開幕したツアー＜Reol Oneman Live 2026 “美辞学”＞栃木公演で発表した。本映像作品には、彼女の誕生日でもある2025年11月9日に行われた、Reol史上過去最大規模となる神奈川・横浜アリーナでのワンマンライブで披露された全28曲を収録している。特典映像として、公演の裏側を追ったドキュメンタリー「NAKED ‘Rhetorica’