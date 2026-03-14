【モデルプレス＝2026/03/14】女優の矢吹奈子が14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】元K-POPアイドル女優「メイクも可愛い」ランウェイ◆矢吹奈子、お団子ヘアで登場フリルがついたチェック柄のトップスにカーキのパンツを合わせて登場した矢吹。大ぶりのネックレスでアクセントを加えた。ネット上では「メイクも可愛い」「お団