これは筆者自身の体験です。送別会の幹事を任された私は、30人以上の人数を収容できるお店を必死に探していました。評判の良いお店を選ぼうとするあまり、なかなか決まらずに焦りが募るばかり。しかし、ある一言がきっかけで、私は自分の経験に基づいた選択をすることに。その結果、予想もしなかった素敵なひとときを過ごすことができました。 お店探しに大苦戦…… 先日、主賓を送り出す大切な送別会の幹事を任されることにな