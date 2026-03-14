◆ファーム・リーグ巨人１８―５オイシックス（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人２軍はファーム開幕戦に１８―５で勝利し、今季から就任した石井琢朗２軍監督の初陣を勝利で飾った。打線は２０安打を放ち、育成外国人のティマ、ドラフト５位・小浜（沖縄電力）が本塁打をマーク。上半身のコンディション不良から復帰した若林は満塁弾を含む２安打４打点と万全をアピールした。高卒新人ながら「４番・三塁」で起用