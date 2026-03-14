トゲナシトゲアリが、初の全国ツアー＜Zepp Tour 2026 “拍動の未来”＞のツアーファイナルを迎え、今後の活動に関する新たな情報を続々と発表した。まず1つめは、全公演チケットソールドアウトになった本ツアーの追加公演＜トゲナシトゲアリ TOUR 2026 FINAL “拍動の未来 -ENCORE-”＞の開催発表。日程は5月1日に会場は東京ガーデンシアターにて行われることが決定し、『ガールズバンドクライ』のキャラクターデザインを手掛けて