ロックバンド「ＫｉｎｇＧｎｕ」が１４日、６月１３、１４日に開催予定だった上海公演を中止すると公式サイトで発表した。中止理由は「やむを得ない諸事情」だとした。同サイトでは「平素よりＫｉｎｇＧｎｕを応援いただきまして、誠にありがとうございます。２０２６年６月１３日・１４日に開催を予定しておりました『ＫｉｎｇＧｎｕＣＥＮ＋ＲＡＬＴｏｕｒ２０２６』上海公演につきまして、やむを得ない諸事情に