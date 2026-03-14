記事ポイント沖縄素材サプリ「ちゅらの恵み」が2026年2月11日に販売開始公式ショップ（churamegumi.base.shop）でオンライン購入が可能マンジェリコンなど沖縄自然素材のみを原料に使用した製品Office G-Revo取締役副社長の渡邉 奈巳（なみんちゅ）が、沖縄の自然素材のみを使用したサプリメント「ちゅらの恵み」の誕生の物語を公開しました。製造はアットモア株式会社が担当し、2026年2月11日から販売が開始されています。
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