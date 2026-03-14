記事ポイントなんばマルイ6階にピングーの期間限定ショップがオープン2026年3月14日（土）から大阪限定デザインのグッズを販売2,000円以上購入でポストカード、3,300円以上でショッパーのノベルティを用意ソニー・クリエイティブプロダクツが、スイス生まれのキャラクター「ピングー」の期間限定ショップ「PINGU(TM) SHOP OSAKA」を大阪なんばマルイ6階でオープンします。2025年に誕生45周年を迎えたピングーの大阪限定デザインの