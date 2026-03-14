記事ポイントフリマアプリ利用者の半数以上が売れ残りを経験全国の男女500人を対象に2026年2月に実施「今も保管中」と答えた人が約3割に上ることが判明粗大ゴミ回収サービスが、フリマアプリ利用経験者を含む全国の男女500人を対象に「フリマアプリと不用品処分」に関するアンケート調査を実施しました。フリマアプリ利用者の半数以上が売れ残りを経験しており、3割が「今も保管中」という実態が明らかになっています。 粗大