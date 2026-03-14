江蘇省昆山市陸家鎮のスマート農場「Ａ＋温室工場」で、イチゴの基本特性を検査する従業員。（２月２６日撮影、昆山＝新華社記者／李博）【新華社北京3月14日】中国全国人民代表大会（全人代）代表で国務院発展研究センター発展戦略・地域経済研究部研究員の侯永志（こう・えいし）氏は、新華社が13日に配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」で、第15次5カ年規画（2026〜30年）綱要に盛り込まれた109件の重要プロジェクトに