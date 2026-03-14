グルメリポーターでタレント・彦摩呂（59）が14日までに自身のYouTubeチャンネルを更新し、デビュー時からの“激太り”を明かす場面があった。現在ダイエットに挑戦している彦摩呂だったが、マネジャーから「めっちゃ増えてますよ!」の声が。一時は109キロまで減ったものの「ドカ食い」のせいで、113キロまで増えてしまったそう。また、マネジャーから「ネットを見てたら、とある俳優さんがちょっと体格が良くなったと。その