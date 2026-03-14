◇オープン戦ヤクルト０―４オリックス（2026年3月14日神宮）昨季限りで現役引退したヤクルト川端慎吾2軍打撃コーチ（38）が引退試合に出場。試合後には引退セレモニーが行われた。「2番・DH」で出場した打席は4打数ノーヒットに終わったが、9回2死から池山監督のはからいで、新人当時のポジションである遊撃の守りに就いた。川端コーチは「いや、もう本当に急だったんで。何も考えずに“はい！”って言って守りに行っ