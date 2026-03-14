◇明治安田J1百年構想リーグEAST第6節第1日東京V1―0浦和（2026年3月14日MUFGスタジアム）東京Vが絶妙の試合運びで浦和に勝って連敗を2で止めた。前半14分に中盤でMF斎藤功佑（28）からパスを受けたMF森田晃樹（25）がゴール前にいたFW染野唯月（24）に縦パスを通すと、DFの間で受けた染野が左足でゴール右に決めて先制、この1点を固い守備で守り抜いた。旧国立競技場で勝ったのはJ2時代の13年9月19日の群馬戦で2−1