◇プロ野球 オープン戦 巨人-日本ハム（14日、東京ドーム）巨人加入1年目の右腕・マタ投手が、2試合続けて複数失点となりました。前回登板した7日のオリックス戦では3回68球、7安打、3四死球で4失点だったマタ投手。この日の日本ハム戦では4回のマウンドから、2番手として登板します。1アウトから6番・矢澤宏太選手にフェンス直撃の2塁打を浴びると、ここから制球が乱れ始めます。野村佑希選手、田宮裕涼選手に2者連続四球で満塁の