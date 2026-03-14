犬が飼い主にみせる『大好きサイン』5選 犬たちは日々飼い主さんに『大好き』を伝えています。愛犬からの愛情表現を見逃したくはありませんよね。犬が大好きな飼い主さんにみせる大好きサインをご紹介します。 1.じっと見つめてくる 犬は本来、視線を合わせることを避ける動物。見つめ合うことは相手に対しての敵意であり、戦闘開始の合図となるからです。一方で、信頼を置いている飼い主さんとはアイコンタクトをとろうとす