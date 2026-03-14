パーキングエリアで、帰宅拒否するワンコＶＳ飼い主さんの攻防戦がスタート。2人の姿をカメラに収めたら、カッコよくポーズを決めているかのような写真が撮れて…？ 投稿は記事執筆時点で59万8000回以上表示され、「可愛いw」「おもろすぎる笑」「まさしく奇跡の瞬間！」といった声が寄せられています。 【動画：犬を『パーキングエリア』に連れて行った結果→帰りたくないと駄々をこねて…奇跡的な『カ