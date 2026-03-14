仲良く重なり合って眠っている2匹のワンコたちですが、片方がとんでもない表情になっていて…？衝撃的な寝顔に爆笑する人が続出し、投稿は記事執筆時点で85万6000回再生を突破。「最高ｗ」「愛おしい」「笑いが止まりません」といった声が寄せられています。 【動画：重なり合って眠る二匹の犬→寝顔を見てみると…想像を超える『衝撃の表情』】 重なり合って眠るワンコたち Instagramアカウント「lemnano」に投稿されたのは、