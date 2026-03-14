気づいて！犬が悲しんでいるときの仕草や行動 悲しい表情を浮かべる 犬の喜怒哀楽は表情に大きく表れます。悲しいときには人間が見てもまさに「悲しそう」と感じる表情を浮かべます。具体的には以下のような表情です。 眉毛を下げる 伏し目がちになる 口を閉じている クンクン、キューンと鼻を鳴らす しっぽや耳を下げている 犬の感情が表れるのは顔面だけではありません。感情に合わせて体も素直に動いて