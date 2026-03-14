24台の青いピクシスが…奈良県奈良市に拠点を置く運送会社「フジトランスポート」の公式SNSアカウントが、社用車としてトヨタの軽自動車100台を購入し、そのうち24台が奈良に納車されたと投稿。公式SNSではその24台が一同に介した様子が投稿され、話題を呼んでいます。【動画】えっ…これが24台同じ車が連なる「異様な瞬間」です導入された車両は青のトヨタ「ピクシス」で、映像では24台の同色・同車種が連なって走る様子が投