人間のように寂しがるわんこの姿が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で59万2000回再生を突破し、「代わりに行きたい」「表情が人間みたい」「こんな悲しい顔するんだ…」といったコメントが寄せられることとなりました。 【動画：語学教室にいる超大型犬→『今日はお休みで生徒は来ない』と伝えた結果…切なすぎる『人間のような反応』】 生徒さんが急遽お休みに… TikTokアカウント「mint__0604」の投稿