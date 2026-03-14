リモートワークや出張などオフィス以外で仕事をする機会が多いビジネスパーソンや、自宅を飛び出して動画編集や執筆活動を行うクリエイターにとってノートPC選びはとても重要。スペック、画面サイズ、バッテリー持ち、軽さに加え、今ではAI機能など決め手となる要素はさまざまですが、あらゆるユーザーの希望に応えてくれるリモートワーカーの心強い味方が登場！ASUS（エイスース）の軽量AIノートPC「ASUS Zenbook SORA」シリーズ