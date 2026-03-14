浜崎あゆみのアリーナツアー『ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 A -Scapegoat-』が、4月8日より有明アリーナからスタートする。浜崎は、ツアーに向けてのリハーサルショットを自身のInstagramに投稿している。 （関連：【画像】浜崎あゆみ、ツアーリハで仕上がっている姿） 浜崎は「【 Scapegoat 】 2週目のリハが一瞬で過ぎ去り、そんなこんなしてるうちに初日まで1ヶ月切った」