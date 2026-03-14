日本サッカー協会は３月14日、U-21日本代表のトルコ遠征を中止すると発表した。大岩剛監督が率い、ロサンゼルス五輪出場を目指すU-21日本代表は、３月27日にU-21アルバニア代表、同30日にU-21セルビア代表とトルコのアンタルヤで対戦する予定だった。中止の理由は「中東情勢の緊迫化」で、「トルコ遠征の代替活動につきましては、現在調整中のため決まり次第、お知らせします」としている。 なお、大岩監督は１月21日