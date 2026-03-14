チェルシーを率いるリアム・ロシニアー監督が、今夏の移籍戦略について言及した。13日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が同指揮官のコメントを伝えている。チェルシーは近年、才能のある若手選手を獲得し続けており、昨夏にはジョアン・ペドロを始め、リアム・デラップを獲得し、エステヴァンは待望の合流となった（2024年6月に加入決定）。『スカイスポーツ』のデータによると、今季の出場選手の平均年齢は23.5歳とプレ