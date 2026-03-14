［J２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンド第６節］大宮 １ー２ 藤枝／３月14日／NACK５スタジアム大宮藤枝は３月14日、百年構想リーグ地域リーグラウンド第６節で大宮と敵地で対戦。35分にCKから、57分にはスローインの流れから最後は松木駿之介が得点し、２点をリード。80分に大宮のカプリーニにミドルシュートを叩き込まれたが、２−１で逃げ切った。藤枝の槙野智章監督は、「自分たちの準備してきた形通り」だったと手応