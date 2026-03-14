新上五島町で、バイオ関連事業を営むベンチャー企業。 その研究拠点は、廃校になった中学校です。 島の恵みを世界に届けます。 【NIB news every. 2026年2月27日放送より】 去年10月、長崎市で開かれた商談会。 全国から集まった約130社のバイヤーに、86の県内事業者が商品をアピールしました。 （バイヤー） 「作った分は全部売れるような？」 （ブルーサイエンティフィック新上