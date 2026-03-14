『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』（マイナビ TGC 2026 S/S）が2026年3月14日（土）に国立代々木競技場 第一体育館にて開催され、梶原雄太（キングコング）、⻄野亮廣（キングコング）、梶原叶渚が登場した。『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』梶原雄太、娘のドレス姿に感慨深い表情キングコングの⻄野亮廣、梶原雄太、そして梶原の娘である梶原叶渚が