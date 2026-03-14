日本では近年、公園利用時のルールが急増していると聞きます。近隣住民からの苦情や利用者同士のトラブルに配慮し、ボール遊び禁止や年齢区分、さらには遊ぶ際の服装規定を設ける例もあるとか。あまりの息苦しさに驚くばかりです。「規則が多い公園」として知られる東京都内のある公園では、芝生エリアで球技を始めると園内アナウンスで注意されたり、人通りもまばらな平日昼間の炎天時に遊歩道の木陰でバドミントンをすると「ここ