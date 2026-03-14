45歳もの年の差婚で話題となったおふたりも、今年で結婚16年目。今も変わらずラブラブで、加トちゃんへの愛情は増すばかりとか。「私の趣味は加藤茶です」と言い切る綾菜さんに加藤家の日常を届けていただきましょう。【写真】加藤茶の妻・綾菜も4万円分購入! 可愛すぎるドリフグッズ2月20日から東京で開催された「結成60周年記念ザ・ドリフターズ展」のお手伝いに行ってきました!朝が早かったので、加トちゃんは楽屋で爆睡