声優の日〓のり子（63）が14日までにXを更新。脳出血のため3日に87歳で亡くなった、アニメ「銀河鉄道999」のメーテル役や、俳優オードリー・ヘプバーンさんの吹き替えなどで知られた声優池田昌子さんを追悼した。日〓は「池田昌子さん…ずっとずっと憧れの方。テレビで池田さんのナレーションが流れると、ここでブレスを取るんだ、こんな風に読まれるんだといつも勉強させていただいていました」としのんだ。そして「佐久間レイ