阪神競馬場の西3Fテラスで3月14日、武豊騎手のデビュー40周年を記念した展示「THE JOCKEY〜武豊が魅せた40年〜」がスタートした。期間は4月19日まで。【写真】「THE JOCKEY〜武豊が魅せた40年〜」開催スタート会場には、武豊騎手が実際に使用した鞍やムチをはじめ、全G1勝利馬パネル（84勝）、40年の歩みを振り返る年表や写真パネルなど、記念品が展示されている。1987年のデビュー以来、第一線で活躍を続けてきた武豊騎手の